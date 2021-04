Cambio automatico a 6 rapporti per le Suzuki Vitara ed S-Cross Hybrid (Di martedì 27 aprile 2021) Suzuki introduce in gamma le versioni con Cambio automatico di Vitara Hybrid ed S-Cross Hybrid. Contraddistinte dalla sigla AT (Automatic Transmission), le versioni con Cambio automatico sono disponibili in abbinamento all’allestimento Starview, l’equipaggiamento più completo in gamma, con un sovrapprezzo di 1.500 euro, sia in abbinamento alla trazione anteriore che a quella integrale 4×4 AllGrip Select. Grazie alle promozioni in corso, Vitara Hybrid Starview AT è proposta da 25.650€, mentre la versione a trazione integrale Starview 4×4 AllGrip AT ha prezzi da 28.150€. La versione Starview AT di S-Cross Hybrid può invece essere acquistata da 26.090 euro e da 28.590€ ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021)introduce in gamma le versioni condied S-. Contraddistinte dalla sigla AT (Automatic Transmission), le versioni consono disponibili in abbinamento all’allestimento Starview, l’equipaggiamento più completo in gamma, con un sovrapprezzo di 1.500 euro, sia in abbinamento alla trazione anteriore che a quella integrale 4×4 AllGrip Select. Grazie alle promozioni in corso,Starview AT è proposta da 25.650€, mentre la versione a trazione integrale Starview 4×4 AllGrip AT ha prezzi da 28.150€. La versione Starview AT di S-può invece essere acquistata da 26.090 euro e da 28.590€ ...

