Calvi | sorelline positive al Covid-19 | scuola chiusa e classi in quarantena

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Due alunne dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Siani” dial-19. Dopo la riscontrata positività delle due, una frequentante le elementari e una le medie, l’Istituto è stato chiuso nella giornata di ieri, per procedere con la sanificazione degli ambienti così come prescritto dalle norme anti-. Le duecoinvolte dai casi, rispetteranno la, mentre per le altre ci sarà la sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla giornata di giovedì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.