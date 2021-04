Advertising

fanpage : No, questo non è calcio - sportli26181512 : #Bari, testa di #maiale e striscione intimidatorio al San Nicola: 'Se non vincete questa fine farete', il messaggio… - fonar_apteka : RT @LaGazzettaWeb: Calciatori del Bari minacciati con testa di maiale al San Nicola: i rilievi della scientifica - ciccionocera00s : RT @serieAnews_com: ?? #Bari, gesto forte dei tifosi ??? davanti al #SanNicola compare la testa di un maiale - sscalcionapoli1 : Bari, durissima contestazione dei tifosi e testa di maiale al San Nicola: 'Questa fine farete...' #LegaPRO -

- Aria pesante in casa. Dopo la netta sconfitta rimediata a Torre del Greco contro la Turris, 3 - 0 nell'ultimo turno ... Unadi maiale a sormontare uno striscione che recitava: "Se non ...Uno striscione con su scritto 'Se non ci credete, questa fine farete' e sopra, unadi maiale appesa. Questo il messaggio minatorio indirizzato ai calciatori biancorossi. Tutto ciò però non è firmato. La sconfitta sonora contro la Turris, per 3 - 0, ha aumentato la ...Dai fumogeni agli insulti sul web fino a una testa di maiale mozzata con tanto di striscione dal testo inequivocabile: “Se non ci credete, questa fine farete”. A Bari si ...BARI - La pesante sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato in casa della Turris (3-0) e le recenti prestazioni negative della squadra, hanno creato intorno al Bari un clima molto duro. Dall ...