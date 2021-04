Alberto Matano: “Milva, mi colpisce quello che dice Pippo Baudo” (Di martedì 27 aprile 2021) Alberto Matano, presentatore de La Vita In Diretta, ha parlato delle dichiarazioni da parte di Pippo Baudo dopo la morte di Milva Milva è scomparsa pochi giorni fa. La Pantera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 aprile 2021), presentatore de La Vita In Diretta, ha parlato delle dichiarazioni da parte didopo la morte diè scomparsa pochi giorni fa. La Pantera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Alberto Matano momento di sconforto a La Vita in diretta: “Sono senza fiato” - #Alberto #Matano #momento… - zazoomblog : Alberto Matano momento di sconforto a La Vita in diretta: “Sono senza fiato” - #Alberto #Matano #momento #sconforto… - PasqualeMarro : #AlbertoMatano: “Sono senza parole”. La rabbia del conduttore - Mamox__ : @FrancescaLupo15 Ahhh, no no, questo è Frank! Ahahaha, no no, questo fa ride, l'altro, Alberto Matano, fa piange. - costa577 : Alberto Matano sconvolto e inorridito: “Sono senza parole”//..dopo aver preso atto dell’efferatezza di 4 balorde..… -