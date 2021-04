Vasco Brondi pubblica il nuovo singolo “Ci abbracciamo” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – In attesa del nuovo album PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, in uscita il prossimo 7 maggio, Vasco Brondi ha pubblicato il secondo singolo “Ci abbracciamo”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Ci abbracciamo – scrive Vasco Brondi – vorrebbe essere di buon augurio per questo periodo, ho iniziato a scriverla quando gli abbracci non erano ancora considerati rischiosi e così preziosi e adesso questo titolo risuona in un altro modo. Mi piaceva l’idea di fare uscire ‘Ci abbracciamo’ come seconda canzone perché è il polo opposto del disco rispetto a Chitarra Nera, in mezzo c’è tutto il resto. È un canto liberatorio intimo e pubblico, ritmico e lirico”. ‘Ci abbracciamo’ arriva a qualche settimana ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – In attesa delalbum PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, in uscita il prossimo 7 maggio,hato il secondo“Ci”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Ci– scrive– vorrebbe essere di buon augurio per questo periodo, ho iniziato a scriverla quando gli abbracci non erano ancora considerati rischiosi e così preziosi e adesso questo titolo risuona in un altro modo. Mi piaceva l’idea di fare uscire ‘Ci’ come seconda canzone perché è il polo opposto del disco rispetto a Chitarra Nera, in mezzo c’è tutto il resto. È un canto liberatorio intimo e pubblico, ritmico e lirico”. ‘Ci’ arriva a qualche settimana ...

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Brondi Vasco Brondi, esce il singolo 'Ci abbracciamo' Da venerdì 23 aprile è disponibile Ci abbracciamo , nuovo singolo di Vasco Brondi che, insieme al precedente Chitarra nera , anticipa l'album Paesaggio dopo la battaglia, in uscita il 7 maggio . "Mi piaceva l'idea di fare uscire Ci abbracciamo come seconda canzone ...

New Music Friday, le scelte di Rolling - 23 aprile 2021 'Ci abbracciamo' Vasco Brondi È il secondo estratto dall'album Paesaggio dopo la battaglia che uscirà il 7 maggio. "È il polo opposto del disco rispetto a Chitarra nera , in mezzo c'è tutto il resto. ...

Con “Ci abbracciamo” Vasco Brondi ci invita a non perdere tempo | Notizie | SENTIREASCOLTARE SentireAscoltare Il video della Chitarra Nera di Vasco Brondi «Quando ho scritto questa canzone ho pensato subito a Elio Germano, ci siamo conosciuti una decina di anni fa per un progetto che poi non abbiamo ancora realizzato, ma ci siamo riconosciuti subito tra ...

