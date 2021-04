Variante indiana, Locatelli: “Non ci sono dati sulla possibilità che resista ai vaccini” (Di lunedì 26 aprile 2021) Adesso a preoccupare è la Variante indiana del Covid. Tuttavia Franco Locatelli ha rassicurato: “Non ci sono dati sulla possibilità che resista ai vaccini” Franco Locatelli (Screenshot video)Dopo l’Italia, a Firenze, il 10 marzo scorso, anche in Svizzera, secondo quanto comunicato dall’Ufficio Federale della Sanità, è stato accertato un primo caso, un passeggero in transito in un aeroporto elvetico, della temibile Variante indiana del Covid-19 che nel sub-continente indiano ha mietuto quasi 200 mila vittime e contagiato quasi un milione di persone in tre giorni. La notizia, che conferma la circolazione in Europa della Variante indiana arriva, tre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) Adesso a preoccupare è ladel Covid. Tuttavia Francoha rassicurato: “Non cicheai” Franco(Screenshot video)Dopo l’Italia, a Firenze, il 10 marzo scorso, anche in Svizzera, secondo quanto comunicato dall’Ufficio Federale della Sanità, è stato accertato un primo caso, un passeggero in transito in un aeroporto elvetico, della temibiledel Covid-19 che nel sub-continente indiano ha mietuto quasi 200 mila vittime e contagiato quasi un milione di persone in tre giorni. La notizia, che conferma la circolazione in Europa dellaarriva, tre ...

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - RobertoBurioni : @giorgiogilestro Non esiste nessun dato che faccia pensare che la variante “indiana” sia problematica. Le mutazioni… - miagmarsuren : RT @valy_s: #Morani : “abbiamo una nuova VARIANTE,INDIANA,in 3gg 1MLN di contagi” Su una popolazione di 1,4MLD di persone In #India hanno r… - TomeoGianni : RT @valy_s: #Covid19 “La VARIANTE INDIANA ORMAI È USCITA DA QUEL PAESE” Sguardo preoccupato, voce tremolante, gesti da “attore consumato”.… -