Uomini e Donne, Gemma accusa Tina: “È solamente colpa tua” (Di lunedì 26 aprile 2021) A ‘Uomini e Donne’ c’è l’ennesimo scontro tra Gemma Galgano e Tina Cipollari. La torinese se la prende duramente con la sua rivale. Uomini e Donne, cosa sarebbe il programma… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) A ‘’ c’è l’ennesimo scontro traGalgano eCipollari. La torinese se la prende duramente con la sua rivale., cosa sarebbe il programma… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - TeresaBellanova : Il #25 Aprile 1945 l'Italia tornava libera. Anche grazie alla forza di migliaia di donne che lottarono insieme agli… - ItaliaViva : Buon #25Aprile a tutti voi. Oggi festeggiamo la nostra libertà e ricordando con gratitudine le donne e gli uomini… - Libellu87858416 : RT @Rafagrodoro: Stamattina mi sento un romantico, un cavaliere e per questo, pensando alle donne della mia TL, invio a tutte il mio più… - Toni_ct_1 : RT @miperdociao: Come fioriscono le peonie nessun altro fiore. Così le donne. Tenetelo a mente uomini. -