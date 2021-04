Traffico Roma del 26-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato risolto da poco L’incidente è avvenuto all’altezza di via dei Due Ponti che ha provocato notevoli disagi per ildinord CUD è ancora in via di smaltimento sono segnalate sulla Flaminia dal ponte del Raccordo Anulare verso il centro ritardi e rallentamenti anche per le linee di bus di zona rallentamenti persulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossae rallentamenti poi su via Trionfale lungo via di Casal del Marmo ed anche su via di Torrevecchia & via della Pineta Sacchetti in tangenziale ci sono dei rallentamenti all’altezza dello svincolo dell’a24 e a seguire all’altezza dell’immissione della Salaria tutto verso Trionfale Cambiamo argomento una manifestazione si svolge in Piazza ...