Tennis, Matteo Berrettini nella top-5 dei giocatori italiani con più titoli ATP: quattro vittorie per il romano (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 71 giorni, Matteo Berrettini batte un colpo. L'azzurro ha ripreso il suo incedere e, mettendo in un cassetto le sofferenze dell'infortunio agli addominali, ha fatto suo il torneo di Belgrado (Serbia), portandosi a casa il quarto titolo ATP nella casa del n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo non ha potuto giocarsi fino in fondo la possibilità di aggiudicarsi l'evento in casa perché il russo Aslan Karatsev ha messo in mostra sul rosso balcanico qualcosa di notevolissimo. In un confronto rusticano di più di tre ore di gioco, Nole è stato costretto ad alzare bandiera bianca e il sorprendente Aslan ha conteso il successo Matteo. Le fatiche si sono fatte sentire nella mente e nel fisico di Karatsev, ma l'italiano ha disputato un match quasi perfetto, ottenendo il quarto successo in carriera nel ...

