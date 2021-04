Serie C, gli esiti del Consiglio Federale della Lega Pro: le multiproprietà dei club non saranno più tollerate (Di lunedì 26 aprile 2021) Significative novità in Serie C.Dalle riaperture degli stadi al pubblico, alle licenze Nazionali, ai provvedimenti governativi: sono solo alcuni dei temi trattati nel corso della seduta odierna del Consiglio Federale, che hanno portato ad esiti importanti per tutti i club di Serie C. Tra questi, anche quello relativo alla multiproprietà, che chiarisce che, da oggi "non saranno più accettate situazioni di conflitto". A comunicarlo è la stessa Lega Pro, tramite una nota ufficiale, apparsa attraverso i propri canali di riferimento."Accolte le proposte di Lega Pro su diversi temi, dalle licenze nazionali alla multiproprietàProvvedimenti governativi, fondamentali ristori per spese sanitarie ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Significative novità inC.Dalle riaperture degli stadi al pubblico, alle licenze Nazionali, ai provvedimenti governativi: sono solo alcuni dei temi trattati nel corsoseduta odierna del, che hanno portato adimportanti per tutti idiC. Tra questi, anche quello relativo alla, che chiarisce che, da oggi "nonpiù accettate situazioni di conflitto". A comunicarlo è la stessaPro, tramite una nota ufficiale, apparsa attraverso i propri canali di riferimento."Accolte le proposte diPro su diversi temi, dalle licenze nazionali allaProvvedimenti governativi, fondamentali ristori per spese sanitarie ...

Advertising

giuliainnocenzi : Sapete perché la Lega si batte contro l’inserimento in Costituzione della protezione degli animali? Perché a quel p… - DisneyPlusIT : Bucky: ha un braccio in vibranio. Sempre Bucky: si dimentica di averlo. Tutti gli episodi di… - ZZiliani : È ufficiale: ci prendono in giro e indirizzano le partite come vogliono. Ora sappiamo che il #VAR avrebbe dovuto di… - LordLandoXVII : @spaccamilcollo Dopo aver visto la serie sei volte riletto il manga altrettante e fatto paragoni in lingua ho potut… - Mediagol : #SerieC, gli esiti del Consiglio Federale della Lega Pro: le multiproprietà dei club non saranno più tollerate -