Salvini | stiamo nel governo | Letta non provochi continuamente

"La Lega fuori dal governo? Ho tutta l'intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, anche se qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di Letta". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl ...

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE / 2 Io Matteo, tu Mario. “Io e Draghi stiamo imparando a conoscerci” (Salvini, Giornale, 12… - AmbrettaM : @LaStampa Se stiamo in queste condizioni disastrose lo - Aliseiafaery : Non ci credo che stiamo a litigare per attribuirci il 25 aprile mentre Salvini sobilla le piazze. (Perché è quello… - Notiziedi_it : “Viva Salvini, stiamo tutti con lui” gridano i big della Lega… ma Giorgetti? - Benjo36888305 : @Mainaxcs @OGiannino Si vanno salvati, ma non stiamo parlando di salvare quattro disperati. Stiamo parlando di feno… -