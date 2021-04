Salvini, solidarietà a Pirlo jr: «Solo pena per questi frustrati» (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteo Salvini ha commentato il post del figlio di Andrea Pirlo: il pensiero del numero uno della Lega su quanto successo Nicolò Pirlo, figlio dell’allenatore della Juventus, ha risposto ad un messaggio shock su Instagram da parte di un tifoso. Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato l’episodio rispondendo al post di Pirlo Jr. «Totale solidarietà e un abbraccio, non si può arrivare a tanto per quello che comunque è un gioco. questi non sono ‘tifosi’, sono imbecilli: complimenti a te per la saggezza e Solo pena per questi frustati». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteoha commentato il post del figlio di Andrea: il pensiero del numero uno della Lega su quanto successo Nicolò, figlio dell’allenatore della Juventus, ha risposto ad un messaggio shock su Instagram da parte di un tifoso. Matteo, leader della Lega, ha commentato l’episodio rispondendo al post diJr. «Totalee un abbraccio, non si può arrivare a tanto per quello che comunque è un gioco.non sono ‘tifosi’, sono imbecilli: complimenti a te per la saggezza eperfrustati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

