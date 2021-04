Ragazzini in strada di notte capovolgono un’auto in sosta (VIDEO) (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La notte tra il 24 e il 25 aprile alcuni Ragazzini hanno capovolto un’auto parcheggiata in strada e poi hanno postato il VIDEO sui social. E’ successo a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. La notizia è stata riportata da ‘La Provinciaonline’ e successivamente segnalata da diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Come è possibile permettere tutto ciò quando esisterebbero delle restrizioni, delle regole e dei coprifuochi? – hanno commentato Borrelli a la responsabile territoriale di Europa Verde Ines Barone -. Questi Ragazzini senza regole, educazione e senso civico vanno rieducati e puniti, e bisogna agire anche sulle loro famiglie dato che non sono in grado di controllare i loro ragazzi né di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Latra il 24 e il 25 aprile alcunihanno capovoltoparcheggiata ine poi hanno postato ilsui social. E’ successo a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. La notizia è stata riportata da ‘La Provinciaonline’ e successivamente segnalata da diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Come è possibile permettere tutto ciò quando esisterebbero delle restrizioni, delle regole e dei coprifuochi? – hanno commentato Borrelli a la responsabile territoriale di Europa Verde Ines Barone -. Questisenza regole, educazione e senso civico vanno rieducati e puniti, e bisogna agire anche sulle loro famiglie dato che non sono in grado di controllare i loro ragazzi né di ...

