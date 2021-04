Queste foto di piccole creature al microscopio sembrano quadri (Di lunedì 26 aprile 2021) Il neurobiologo e fotografo professionista Igor Siwanowicz dell’Howard Hughes Medical Institute della Virginia ha realizzato una serie di incredibili fotografie di piccole creature, grazie a un microscopio confocale a scansione laser in grado di produrre immagini molto diverse rispetto ai tradizionali microscopi. Si tratta di uno strumento a fluorescenza, in cui il campione esaminato è illuminato con una luce di una certa lunghezza d’onda, in grado di restituire i soggetti con colori caleidoscopici e accesi. È così che insetti e piccoli microrganismi appaiono cangianti come mai li abbiamo visti in natura. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Il neurobiologo egrafo professionista Igor Siwanowicz dell’Howard Hughes Medical Institute della Virginia ha realizzato una serie di incredibiligrafie di, grazie a unconfocale a scansione laser in grado di produrre immagini molto diverse rispetto ai tradizionali microscopi. Si tratta di uno strumento a fluorescenza, in cui il campione esaminato è illuminato con una luce di una certa lunghezza d’onda, in grado di restituire i soggetti con colori caleidoscopici e accesi. È così che insetti e piccoli microrganismi appaiono cangianti come mai li abbiamo visti in natura. Wired.

