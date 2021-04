Pirlo resta alla Juve solo con la Champions | c' è un nome in pole per la sostituzione

Advertising

forumJuventus : Paratici: 'Con la qualificazione alla Champions Pirlo verrà confermato. Agnelli è sereno e progetta il futuro' ???… - robertopontillo : @_Morik92_ il prossimo anno secondo lei pirlo resta?? buongiorno grazie - infoitsport : La Juventus e Pirlo a fine ciclo? Allegri resta il primo nome, a prescindere dai risvolti societari - LaraMarsiglia : RT @forumJuventus: Paratici: 'Con la qualificazione alla Champions Pirlo verrà confermato. Agnelli è sereno e progetta il futuro' ??? https… - FBlanconegro : @ColpogobboYtube Forse @andagn ha dimenticato cosa sia la #Juve. La storiaccia della #SL lo ha mandato in bambola D… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo resta

La posizione della Juvesolida a cinque giornate dalla fine:ora è in sella, guida lui. Fino al termine del campionato e dopo la finale di Coppa Italia. Poi? Poi si vedrà, ma c'è un ...Allegri tra Juventus e Real Madrid Sul'ombra di Massimiliano Allegri , soprattutto se dovesse restare Andrea Agnelli alla guida della Juventus. In Spagna in queste ore però è anche ...Più Fiorentina che Juventus, risultato 1-1 con il gol di Vlahovic su rigore a cucchiaio (in totale 17 reti in campionato, raggiunto Mutu) e il pareggio dopo 34 secondi della ripresa ...La squadra di Pirlo balbetta, cominciando a conoscere l'incubo del risultato. Del resto, sembra semplice vincere quando si guida la Juventus. Eppure la storia insegna: anche grandi maestri di calcio, ...