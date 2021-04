Oscar 2021 | Naya Rivera e altre star assenti dal video In Memoriam | è polemica sui social

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 aprile 2021) Suiè esplosa unadopo che alcune, scomparse nell'ultimo anno, non sono state menzionate nelIndurante gli. Nel corso della cerimonia deglinon è mancato ilInche ha reso omaggio alle tantescomparse nell'ultimo anno, ma l'assenza discatena lasui. A poche ore di distanza dalla fine della 93esima edizione dei premi, tra gli spettatori non mancano coloro che si dicono indignati per una grave dimenticanza. Come ogni anno, Hollywood ha voluto ...