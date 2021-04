Advertising

anteprima24 : ** Omicidio Gioia, Aldo ucciso da quattordici fendenti: martedì i funerali ** - lucadel08 : Omicidio Avellino: Domani i funerali di Aldo Gioia - occhio_notizie : I funerali di Aldo Gioia si terranno domani, martedì 27 aprile, alle ore 15, presso la chiesa di San Ciro Martire a… - ottopagine : Omicidio Gioia: Giovanni ed Elena restano in carcere #Avellino - ilCiriaco : #Irpinia Omicidio Gioia, i due fidanzati fanno scena muta davanti al giudice -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Gioia

Hanno fatto scena muta davanti al giudice Paolo Cassano del Tribunale di Avellino, Giovanni Limata , 22 anni ed Elena, 18 anni, finiti in carcere per l'del padre di lei, il 53enne Aldo, dipendente della Fca - Stellantis. I due ragazzi, assistiti dagli avvocati Mario Villani e Giovanni Cerino, ...al corsoavellinoI funerali di Aldo Gioia si terranno domani, martedì 27 aprile, alle ore 15, presso la chiesa di San Ciro Martire in Viale Italia ad Avellino ...Hanno fatto scena muta davanti al giudice Paolo Cassano del Tribunale di Avellino, Giovanni Limata, 22 anni ed Elena Gioia, 18 anni, finiti in carcere per l’omicidio del padre di lei, il ...