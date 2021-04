Omicidio Avellino | il fidanzato | “È stata lei ad architettare tutto”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Accuse reciproche per i due fidanzatini assassini che hanno architettato la morte della famiglia di lei perché rea di essersi opposta alla loro unione. Elena Gioia, 18 anni, ha infatti spinto il suoad accoltellare il padre (nei suoi piani vi erano anche la mamma e la sorella) al culmine di un litigio avvenuto a causa della contrarietà di quest’ultimo alla loro relazione. Aldo Gioia non voleva che la figlia frequentasse Giovanni Limata, perché già precedentemente fermato per uso di droghe ed altri passati episodi di violenza. Nei piani dei due fidanzati, anche l’eliminazione della mamma e della sorella, che non è avvenuta per motivi ancora da accertare dagli inquirenti. Elena e Aldo quella sera litigano, poi a un certo punto Elena esce con una scusa, e lascia di proposito la porta aperta. È in quel momento che fa irruzione Giovanni Limata, che ...