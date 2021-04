Nascar | Talladega porta bene a Keselowski

(Di lunedì 26 aprile 2021) Bradè tornato alla vittoria , la sua prima del 2021, sul velocissimo superspeedway di. La grande pista dell'Alabama, come da tradizione, ha visto la sua 500 miglia di primavera ...

L'ordine d'arrivo della Geico 500 di, decimo appuntamento dellaCup Series: 1 - Brad Keselowski (Ford) - Penske - 191 giri 2 - William Byron (Chevrolet) - Hendrick - 191 3 - Michael ...Rimaniamo negli USA, direzione. Le silhouette americane, potenti ma piuttosto pesanti, ... L'anno è il 2004, il circuito quello di. Un record, tuttavia, mai omologato, in quanto ...Brad Keselowski è tornato alla vittoria, la sua prima del 2021, sul velocissimo superspeedway di Talladega. La grande pista dell'Alabama, come da tradizione, ha visto la sua 500 miglia di primavera de ...Brad Keselowski conquista all’overtime la sua prima gara dell’anno per il team Penske, la Geico 500, la tradizionale competizione primaverile della NASCAR Cup Series che si tiene al Talladega Supers ...