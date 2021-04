Mandzukic titolare: in Serie A non accadeva da 751 giorni (Di lunedì 26 aprile 2021) Mandzukic torna titolare in Serie A: ecco da quanto tempo non accadeva che il centravanti croato fosse in campo dal primo minuto Come riscontrato dalle formazioni ufficiali di Lazio Milan, Mario Mandzukic torna per la prima volta dal primo minuto in Serie A con la maglia del Milan. In precedenza il centravanti croato aveva disputato da titolare la sfida di Europa League contro lo Stella Rossa dello scorso 18 febbraio. L’ultima volta che Mandzukic ha iniziato dal primo minuto una gara del massimo campionato italiano è stata ben 751 giorni fa, sempre ad aprile. Era il 6 aprile 2019, si giocava Juventus-Milan, finita 2-1. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)tornainA: ecco da quanto tempo nonche il centravanti croato fosse in campo dal primo minuto Come riscontrato dalle formazioni ufficiali di Lazio Milan, Mariotorna per la prima volta dal primo minuto inA con la maglia del Milan. In precedenza il centravanti croato aveva disputato dala sfida di Europa League contro lo Stella Rossa dello scorso 18 febbraio. L’ultima volta cheha iniziato dal primo minuto una gara del massimo campionato italiano è stata ben 751fa, sempre ad aprile. Era il 6 aprile 2019, si giocava Juventus-Milan, finita 2-1. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PietroMazzara : Occhio a #Mandzukic: in forte ascesa le sue chance per una maglia da titolare. @MilanNewsit - sportli26181512 : Mandzukic titolare in Serie A, 751 giorni dopo. Il Milan si affida a lui nella notte dell'Olimpico: Mario Mandzukic… - spaceeX10 : RT @MilanNewsit: Mandzukic titolare in Serie A, 751 giorni dopo. Il Milan si affida a lui nella notte dell'Olimpico - SonaliTandro : Questa sera ci dovrebbe essere Mandzukic titolare. Speriamo che si sia risvegliata bene la mummia - MilanNewsit : Mandzukic titolare in Serie A, 751 giorni dopo. Il Milan si affida a lui nella notte dell'Olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic titolare (Diretta) Lazio - Milan spareggio Champions senza Ibrahimovic Mister Pioli sta valutando la possibilità di far esordire da titolare Mario Mandzukic. L'ultima partita in cui il croato iniziò una partita dal primo minuto fu 751 giorni fa, indossava la maglia ...

Napoli, Torino - Napoli, Super League, situazione Juve ed altro Non ci arriva bene e lo dimostra la possibile scelta di dare la maglia da titolare a Mandzukic, sembra una mossa al di là dell'aspetto tattico, più una cosa caratteriale dell'uomo che può trascinare ...

Mandzukic titolare: in Serie A non accadeva da 751 giorni Calcio News 24 LIVE Lazio-Milan, diretta risultato tempo reale: start alle 20:45 Diretta Live Lazio Milan: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 33esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Diretta Serie A Lazio-Milan ore 20.45 su SKY: la cronaca della partita La diretta di Lazio-Milan, partita di Serie A che si gioca oggi lunedì 26 aprile 2021 allo Stadio Olimpico di Roma ...

Mister Pioli sta valutando la possibilità di far esordire daMario. L'ultima partita in cui il croato iniziò una partita dal primo minuto fu 751 giorni fa, indossava la maglia ...Non ci arriva bene e lo dimostra la possibile scelta di dare la maglia da, sembra una mossa al di là dell'aspetto tattico, più una cosa caratteriale dell'uomo che può trascinare ...Diretta Live Lazio Milan: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 33esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.La diretta di Lazio-Milan, partita di Serie A che si gioca oggi lunedì 26 aprile 2021 allo Stadio Olimpico di Roma ...