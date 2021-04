In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile: “È troppo presto: rischiamo tanti morti e quarta ondata” (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli effetti – Scenari e il modello ignorato di Merler Lo studio al Cts: “Riaperture precoci. Rischio quarta ondata” Il 16 Aprile, spiegando le riaperture poi disposte a partire da oggi, Mario Draghi parlava di “rischio ragionato” e chiariva che “le decisioni sono basate su evidenze scientifiche”. Proprio in quelle ore il Comitato tecnico scientifico, mai chiamato a esprimere un parere formale, ascoltava Stefano Merler, l’uomo dei modelli matematici della Fondazione Bruno Kessler che Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’Etica Renzomachea. “Renzi nel board del principe saudita. Il Parlamento studia un codice etico” (Stampa, 24.4). Ovviamente il Parlamento saudita. La Supersega. “Andrea Agnelli: ‘Patto di sangue, la Superlega andrà avanti’” (Maurizio Molinari, Repubblica, prima edizione, 21.4). “Andrea Agnelli: ‘La ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli effetti – Scenari e il modello ignorato di Merler Lo studio al Cts: “Riaperture precoci. Rischio” Il 16, spiegando le riaperture poi disposte a partire da oggi, Mario Draghi parlava di “rischio ragionato” e chiariva che “le decisioni sono basate su evidenze scientifiche”. Proprio in quelle ore il Comitato tecnico scientifico, mai chiamato a esprimere un parere formale, ascoltava Stefano Merler, l’uomo dei modelli matematici della Fondazione Bruno Kessler che Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’Etica Renzomachea. “Renzi nel board del principe saudita. Il Parlamento studia un codice etico” (Stampa, 24.4). Ovviamente il Parlamento saudita. La Supersega. “Andrea Agnelli: ‘Patto di sangue, la Superlega andrà avanti’” (Maurizio Molinari, Repubblica, prima edizione, 21.4). “Andrea Agnelli: ‘La ...

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Come saranno i giornali nel futuro? ...copertina e illustrazioni di Antonello Silverini e con una vignetta di Giannelli - sarà in edicola ... e dalla vice direttrice vicaria, Barbara Stefanelli, la quale ha messo l'accento sul dinamismo e l'...

La notte degli Oscar di Laura Pausini ... un abito pantaloni con la giacca a doppio petto di lamè d'oro per la Pausini - si sono esibite sul ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile: “È troppo presto: rischiamo tanti morti e quarta ondata” Il Fatto Quotidiano La finanza verde non è verde: l’ambientalismo di BlackRock Dopo aver visto le grandi compagnia della logistica navale, che inquinano ogni ora come parecchi milioni di automobili, sponsorizzare un panel Onu sul climate change è difficile stupirsi di qualcosa.

PRIMA PAGINA MATTINO - Champions, operazione aggancio La prima pagina del noto quotidiano campano 'Il Mattino' si sofferma sui temi più caldi del momento nella sua ultima edizione in edicola.

