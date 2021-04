Il virologo dice la sua sulle imminenti riaperture nelle zone gialle

Advertising

vivinbaro : RT @ilgiornale: Il virologo ha precisato che finora “nessuna variante al Covid-19 buca l'efficacia dei vaccini' - iolanda_pitti : RT @ilgiornale: Il virologo ha precisato che finora “nessuna variante al Covid-19 buca l'efficacia dei vaccini' - CSJJ2116 : RT @ilgiornale: Il virologo ha precisato che finora “nessuna variante al Covid-19 buca l'efficacia dei vaccini' - ilgiornale : Il virologo ha precisato che finora “nessuna variante al Covid-19 buca l'efficacia dei vaccini' - PatriziaAbramo : Non c'è nessuna prova scientifica che giustifichi il #Coprifuocoalle22 Chiedete al virologo di turno sentiamo che dice #staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : virologo dice

La7

"Se la scienzabianco e giallo, perché devo restringere la libertà?", aggiunge il leader della ... Ildell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3, ......Crisanti. "Non avere regole è da dilettanti", aggiunge. Ilavvisa che basta guardare a quanto sta succedendo in Brasile per capire che non basterà l'arrivo del caldo per migliorare la ...Il coprifuoco alle 23 permetterebbe a più persone di stare in giro e questo aiuterebbe il contagio, questo il punto di vista di Pregliasco.Covid Coprifuoco, il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato ai microfoni del programma di Rai 3 'Agorà'. Le sue dichiarazioni ...