Ibrahimovic co-proprietario di una società di scommesse | la Uefa apre un’inchiesta

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic proprietario

Nelle scorse settimane il quotidiano svedese "Aftonbladet" aveva rivelato che, tramite una sua società, sarebbedel 10% di quote di Bethard, agenzia di betting con sede a ......Uefa apre un'indagine disciplinare nei confronti dell'attaccante del Milan Zlatanper una possibile violazione del regolamento sulle scommesse. Il 39enne svedese sarebbe co -...(askanews) - Brutte notizie per i rossoneri, dopo l'infortunio e alcune uscite poco felici ci sono nuovi guai per Zlatan Ibrahimovic ... Secondo l'accusa lo svedese sarebbe co-proprietario del marchio ...26 aprile 2021Zlatan Ibrahimimovic finisce inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento della Uefa. Da Nyon fanno sapere che è stato designato un ispettore per condurre un'inda ...