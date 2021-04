Giro d’Italia 2021: Romain Bardet vuole rilanciarsi dopo alcune stagioni difficili (Di lunedì 26 aprile 2021) Il conto alla rovescia per il Giro d’Italia 2021 si fa sempre più veloce ed insistente. La Corsa Rosa partirà da Torino il prossimo 8 maggio e infiammerà le strade della penisola per incoronare il nuovo re. Se bisogna eleggere un favorito d’obbligo, in tanti puntano il proprio nichelino su Egan Bernal, vincitore del Tour del 2019. Nel sottobosco degli outsider c’è il nome di uno che, fino a qualche anno fa, era considerato la grande speranza per far risuonare la Marsigliese sulla spettacolare cornice dei Campi Elisi, dal nome Romain Bardet. Nella seconda parte dello scorso decennio il ragazzo dell’Alta Loira era diventato il più fiero rivale di Chris Froome per strappargli dalle mani la Grand Boucle. Corsa che da sempre ha caratterizzato le sue annate alla AG2R, sin da quando è passato professionista: ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Il conto alla rovescia per ilsi fa sempre più veloce ed insistente. La Corsa Rosa partirà da Torino il prossimo 8 maggio e infiammerà le strade della penisola per incoronare il nuovo re. Se bisogna eleggere un favorito d’obbligo, in tanti puntano il proprio nichelino su Egan Bernal, vincitore del Tour del 2019. Nel sottobosco degli outsider c’è il nome di uno che, fino a qualche anno fa, era considerato la grande speranza per far risuonare la Marsigliese sulla spettacolare cornice dei Campi Elisi, dal nome. Nella seconda parte dello scorso decennio il ragazzo dell’Alta Loira era diventato il più fiero rivale di Chris Froome per strappargli dalle mani la Grand Boucle. Corsa che da sempre ha caratterizzato le sue annate alla AG2R, sin da quando è passato professionista: ...

