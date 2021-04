FIGC | Gravina e la norma anti-Superlega | “Chi aderisce ad altri tornei è fuori”

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Quanto alla, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da, Uefa e Fifa, perderà l'affiliazione". Ad annunciarlo è il presidente dellaGabriele, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al termine del Consiglio Federale. Il numero uno della Federcalcio si è espresso sull'inserimento dellavotata nel corso del summit odierno, spiegandone i dettagli. "Chi ha interpretato lacome un atto di semplice debolezza da parte di alcune societa' che vivono difficoltà economiche, sbaglia. Al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questaverrà inserita nelle licenze ...

Non è un mistero la mia idea su playoff e playout , ora che ci sta pensando anche la Premier è diventata di moda ". Lo ha detto il presidente della, Gabriele, riguardo al tema della riforma generale del sistema dei campionati, attualmente sul tavolo del Consiglio Federale. " Nessuno è profeta in patria, ma spero serva da stimolo - ...Viva i playoff ? Gabriele, numero uno della, ha annunciato anche una forte accelerazione del progetto di riforma dei campionati (anche se sarebbero più la B e la C a "rischiare", più ...Il presidente Gravina non ha usato mezzi giri di parole, ufficializzando la decisione di adottare una norma anti-Superlega: «Quanto alla norma anti-Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una co ...La Figc vara la norma che prevede l’espulsione dalle competizioni per chi partecipa ad altri tornei non riconosciuti. A una settimana dallo strappo delle Top 12 europee – comprese Juventus, Milan e In ...