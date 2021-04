Equitazione | Concluso a Gorla Minore lo CSIO 5* di Salto Ostacoli

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) In un finalmente caldo fine settimana primaverile, si è svolto – dal 23 fino al 25 aprile – alo5* di, che ha visto undici squadre prendere parte alla prima tappa del circuito europeo Longines EEF Nations Cup. Ad aggiudicarsi la competizione a squadre è stata la Francia. Il team Italia, guidato dal capo equipe Marco Porro, ha chiuso la gara in settima posizione. La squadra, composta da Piergiorgio Bucci su Casago, Emanuele Camilli su Chadellano PS, Antonio Garofalo su Conquestador e da Antonio Alfonso su Charmie, hale due manche con 20 penalità. Ieri, domenica 25 aprile, in scena lo spettacolare Gran Premio Mail Boxes Etc. che ha visto la vittoria della spagna con Sergio Alvarez Moya in sella ad Alamo con un velocissimo barrage di 37.18 ...