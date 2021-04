Entra in casa del vicino e lo uccide: salva la compagna incinta (Di lunedì 26 aprile 2021) Un delitto efferato a colpi di balestra. Il vicino di casa Entra e colpisce a morte un uomo. La compagna della vittima è salva. uccide il vicino di casa e minaccia la fidanzata incinta con una balestra su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Un delitto efferato a colpi di balestra. Ildie colpisce a morte un uomo. Ladella vittima èildie minaccia la fidanzatacon una balestra su Notizie.it.

Advertising

barnes1940s : RT @stovlenlullabie: bucky really said past is past ora vivrò la mia vita comprerò una torta andrò a casa di sam gente che entra gente che… - ayurbea : RT @Hartmann_TWT: Ma il gassmanotto poliziotto Scoprirà la verità Che poliziotto Il gassmannotto Come una freccia nella notte schizza via,… - uforaI : RT @stovlenlullabie: bucky really said past is past ora vivrò la mia vita comprerò una torta andrò a casa di sam gente che entra gente che… - antartid3 : RT @stovlenlullabie: bucky really said past is past ora vivrò la mia vita comprerò una torta andrò a casa di sam gente che entra gente che… - cryinglightnvng : RT @stovlenlullabie: bucky really said past is past ora vivrò la mia vita comprerò una torta andrò a casa di sam gente che entra gente che… -