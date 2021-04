È il momento delle nespole: gustale in salsa con gli straccetti di pollo (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono le nespole il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Questi frutti, simbolo della primavera, provengono principalmente dalla Spagna, in termini di approvvigionamento non c’è nessun problema e i prezzi risultano correttamente calmierati da una disponibilità sufficiente e ben rapportata alle richieste. Le compravendite non sono entusiasmanti trattandosi di una referenza gradita soprattutto da chi vuole togliersi lo sfizio di assaggiare qualcosa di nuovo col cambio di stagione. Ricche di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ricche di acqua, presentano un buon contenuto di vitamine (A e C) e sali minerali. Grazie alla loro composizione, svolgono una preziosa azione diuretica e astringente. Il frutto non ancora maturo è ritenuto utile per la regolarizzazione delle funzioni intestinali, in particolar modo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono leil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Questi frutti, simbolo della primavera, provengono principalmente dalla Spagna, in termini di approvvigionamento non c’è nessun problema e i prezzi risultano correttamente calmierati da una disponibilità sufficiente e ben rapportata alle richieste. Le compravendite non sono entusiasmanti trattandosi di una referenza gradita soprattutto da chi vuole togliersi lo sfizio di assaggiare qualcosa di nuovo col cambio di stagione. Ricche di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ricche di acqua, presentano un buon contenuto di vitamine (A e C) e sali minerali. Grazie alla loro composizione, svolgono una preziosa azione diuretica e astringente. Il frutto non ancora maturo è ritenuto utile per la regolarizzazionefunzioni intestinali, in particolar modo ...

