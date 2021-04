Covid Calabria, oggi 185 contagi: bollettino 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 185 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 26 aprile. Si registrano altri 3 morti. Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono in tutto 58.291. I dati odierni fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e un aumento di 217 guariti/dimessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 185 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 26. Si registrano altri 3 morti. Le persone risultate positive alinsono in tutto 58.291. I dati odierni fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e un aumento di 217 guariti/dimessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NicolaMorra63 : Acuta analisi relativa alla pandemia #coronavirus in #Calabria. Se siamo in ritardo di soltanto 3 mesi, allora poss… - lifestyleblogit : Covid Calabria, oggi 185 contagi: bollettino 26 aprile - - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Regione con percen… - TassoneMirko : Emergenza Covid in Calabria: 3 morti, 217 guariti e 185 nuovi casi positivi - Il Redattore - fisco24_info : Covid Calabria, oggi 185 contagi: bollettino 26 aprile: Le ultime notizie della regione con i dati sui nuovi casi d… -