Conte attacca Salvini e Meloni | ' C' è chi soffia sul fuoco e chi prova a spegnere l' incendio'

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da quando non è più il presidente del Consiglio sono state molto poche le uscite di Giuseppee le sue prese di posizione. È risultata per questo molto significativa la sua ultima stoccata nei ...

Ma tra chi, come Battelli, è sempre stato molto vicino ae critico verso le evoluzioni della ...con ingerenze sulla linea politica e atti personali che riguardavano Davide Casaleggio "- ...E' ancora una volta il gruppo che premianel momento in cui incombe il rischio di sprecare la ... Ma il Verona non ci sta e per il resto della garacon vigore ma sbatte contro il muro ...Dopo un lungo periodo di ‘silenzio’, come recita la canzone: ‘assordante’, specie rispetto alla sovraesposizione alla quale ci aveva abituati nel corso dei suoi due mandati a capo del governo, Conte o ...ROMA. Giuseppe Conte attacca Matteo Salvini. Da capo - di fatto - del Movimento 5 Stelle, e da ex presidente del consiglio che più di un dissidio ha avuto con il Carroccio, lo accusa, senza mai nomina ...