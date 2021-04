Cesara Buonamici rapinata mentre si trovava dentro la propria auto col marito (Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato 24 aprile Cesara Buonamici, storico volto del Tg5, e il marito, il medico Joshua Kalman, sono stati rapinati. Siamo a Firenze, zona Impruneta intorno alle ore 20. La vicenda è riportata da tutti i quotidiani locali: la giornalista e Kalman sono stati avvicinati mentre si trovavano in auto fermi al al semaforo, nei pressi di Pozzolatico: i rapitori hanno spalancato gli sportelli e hanno chiesto di consegnare loro i Rolex e si sono dati alla fuga. La coppia, sotto choc, ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sulla rapina indaga la squadra mobile di Firenze. Ci sono analogie con una rapina avvenuta qualche giorno fa: un malvivente a bordo di una moto ha rubato sempre un Rolex a una donna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato 24 aprile, storico volto del Tg5, e il, il medico Joshua Kalman, sono stati rapinati. Siamo a Firenze, zona Impruneta intorno alle ore 20. La vicenda è riportata da tutti i quotidiani locali: la giornalista e Kalman sono stati avvicinatisino infermi al al semaforo, nei pressi di Pozzolatico: i rapitori hanno spalancato gli sportelli e hanno chiesto di consegnare loro i Rolex e si sono dati alla fuga. La coppia, sotto choc, ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sulla rapina indaga la squadra mobile di Firenze. Ci sono analogie con una rapina avvenuta qualche giorno fa: un malvivente a bordo di una moto ha rubato sempre un Rolex a una donna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

