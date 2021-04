Calciomercato.it: “De Laurentiis organizza un incontro a casa Spalletti per la firma” (Di lunedì 26 aprile 2021) Calciomercato.it scrive che il Napoli e Spalletti sono vicinissimi. Così come Gattuso e la Fiorentina sono a un passo dall’accordo. Nell’articolo – scritto da Mirko Calemme e Marco Giordano – è evidenziato che il presidente De Laurentiis vuole chiudere al più presto e sta organizzando un incontro al più presto a casa dell’ex tecnico di Roma e Inter. L’offerta del Napoli è un biennale più opzione per il terzo anno. Il tecnico di Certaldo è affascinato dal progetto Napoli. Ovviamente la presenza in Champions avrà il suo peso, conterà molto scrive Calciomercato.it. Il giornale on line ribadisce che la rottura tra Gattuso e De Laurentiis non è ricucibile, nessuno dei due vuole proseguire il rapporto. Ed entrambi stanno giustamente lavorando al proprio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021).it scrive che il Napoli esono vicinissimi. Così come Gattuso e la Fiorentina sono a un passo dall’accordo. Nell’articolo – scritto da Mirko Calemme e Marco Giordano – è evidenziato che il presidente Devuole chiudere al più presto e stando unal più presto adell’ex tecnico di Roma e Inter. L’offerta del Napoli è un biennale più opzione per il terzo anno. Il tecnico di Certaldo è affascinato dal progetto Napoli. Ovviamente la presenza in Champions avrà il suo peso, conterà molto scrive.it. Il giornale on line ribadisce che la rottura tra Gattuso e Denon è ricucibile, nessuno dei due vuole proseguire il rapporto. Ed entrambi stanno giustamente lavorando al proprio ...

