Brutto spavento per Cesara Buonamici: rapinata al semaforo insieme al marito (Di lunedì 26 aprile 2021) Una brutta disavventura ha visto protagonista Cesara Buonamici: la giornalista è stata rapinata da alcuni malviventi mentre si trovava in auto. Cesara Buonamici e suo marito, Joshua Kalman, si trovavano nella zona dell'Impruneta (a sud di Firenze) quando alcuni malviventi – armati e con il volto coperto – li hanno fermati al semaforo di un incrocio e derubati dei loro oggetti di valore. Stando a quanto riporta il Giornale la rapina potrebbe esser stata messa in atto dalla cosiddetta "banda del Rolex", che già nei giorni scorsi avrebbe rapinato una donna nella stessa zona.

