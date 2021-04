Bologna battuto e allungo Champions | l’Atalanta è un cinque stelle lusso

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nel posticipo domenicalebatte il suo colpocon un 5-0 perentorio ale in attesa di Milan, Napoli e Lazio sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Benché il risultato faccia pensare ad altro, l’inizio dei nerazzurri non è stato dei migliori complice una partenza pimpante dei felsinei che hanno provato a sorprendere più volte la retroguardia orobica. In grado di sbloccare il match con una combinazione sopraffina fra Muriel e Malinovskyi, gli uomini di Gasperini hanno quindi sfruttato al meglio gli eventi favorevoli emersi a cavallo dei due tempi, aprendo così la strada a una vera e propria goleada. Grazie al successo casalingo, la Dea ha così creato un solco di due punti sulla Juventus (bloccata a Firenze sull’1-1) mantenendosi in quotaLeague. Il prossimo step in ...