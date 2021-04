Arsenal | dall’Inghilterra | “Fondatore Spotify vuole acquistare il club”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Continuano gli strascichi negativi dell’effetto Superlega suidella Premier League coinvolti nel progetto. Dopo le voci di una possibile cessione del Manchester United, i media inglesi rilanciano un interesse di Daniel Ek per l’acquisto dell’. L’attuale proprietario, Stan Kroenke, è infatti nel mirino degli inferociti tifosi dei Gunners per aver inizialmente aderito al progetto. Ecco quindi che Ek,della piattaforma, starebbe pensando al colpaccio. Verrebbero coinvolte anche tre leggende dellondinese, come Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, che andrebbero a ricoprire ruoli importanti nell’organigramma del. Servirà però un’offerta superiore ai 2,2 miliardi di euro. SportFace.