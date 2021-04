Ansia e stress da pandemia: come gestire la situazione? (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Ansia e lo stress sono due nemici invisibili che possono creare molti danni alla nostra salute psichica e fisica. L'Ansia, ad esempio, è considerata un'emozione di base che comporta uno stato di ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) L'e losono due nemici invisibili che possono creare molti danni alla nostra salute psichica e fisica. L', ad esempio, è considerata un'emozione di base che comporta uno stato di ...

Advertising

Ama_TeenAngels : RT @profumodigelso: la salute mentale è più importante dei soldi, del tuo lavoro,di quel esame, di quell'appuntamento, delle opinioni della… - directionerr10 : @_youaregolden oggi non è giornata, mal di testa, pianti continui, stress, ansia te come stai? - profumodigelso : la salute mentale è più importante dei soldi, del tuo lavoro,di quel esame, di quell'appuntamento, delle opinioni d… - SommarugaSara : RT @SOSitalia: ?? #Covid19: sono aumentati ansia, stress, depressione e burnout. Per supportare la salute mentale di bambini e famiglie abbi… - SOSitalia : ?? #Covid19: sono aumentati ansia, stress, depressione e burnout. Per supportare la salute mentale di bambini e fami… -