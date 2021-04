A Nichelino in 60 a tavola nell' agriturismo e c' è anche la comunione | in arrivo multe e altri provvedimenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nichelino tavola

TorinoToday

Intervento dei carabinieri della tenenza dinel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile 2021, nell'agriturismo Il Giardino dei Sapori di strada Buffa. Sono state trovate, al chiuso, circa 60 persone intente a pranzare, la maggior ...... Davide Ghersini di Genova Var: Luca Pairetto di; Avar: Giorgio Peretti di Verona ... verticalizzazioni e spioventi sono il pane messo inda D'Aversa in questi primi 45 minuti che ...Nell'ultimo giorno di zona arancione, sessanta persone pranzavano in un agriturismo che doveva rimanere chiuso. E così, dopo una segnalazione alla vigilia dell'ingresso della regione Piemonte in zona ...Intervento dei carabinieri della tenenza di Nichelino nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile 2021, nell'agriturismo Il Giardino dei Sapori di strada Buffa. Sono state trovate, al chiuso, cir ...