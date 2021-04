Una Vita anticipazioni 29 aprile 2021, un marito per Camino (Di domenica 25 aprile 2021) Felicia si è convinta che la giovane Camino debba presto trovare un fidanzato e così, nel corso di questa puntata di Una Vita del 29 aprile 2021, svelerà alla figlia le sue intenzioni, ovvero quelle di trovare per lei un pretendente. Camino acconsentirà subito e questo sorprenderà la ristoratrice. Intanto Agustina deve partire immediatamente per recarsi dalla sorella che le ha inviato un biglietto che richiede la sua presenza urgente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole, Emilio e Cinta si sposano Emilio e Cinta riescono finalmente a convolare a nozze nonostante le numerose difficoltà anche da parte delle famiglie Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno un lieto fine, ma seguendo le ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021) Felicia si è convinta che la giovanedebba presto trovare un fidanzato e così, nel corso di questa puntata di Unadel 29, svelerà alla figlia le sue intenzioni, ovvero quelle di trovare per lei un pretendente.acconsentirà subito e questo sorprenderà la ristoratrice. Intanto Agustina deve partire immediatamente per recarsi dalla sorella che le ha inviato un biglietto che richiede la sua presenza urgente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole, Emilio e Cinta si sposano Emilio e Cinta riescono finalmente a convolare a nozze nonostante le numerose difficoltà anche da parte delle famiglie Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno un lieto fine, ma seguendo le ...

