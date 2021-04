Traffico Roma del 25-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare lungo il Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari nella zona di caricarla si sta svolgendo il 74esimo Gran Premio della Liberazione possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante e Sulla via Ostiense a via da questa sera lavori di manutenzione della pavimentazione in via Salaria gli interventi in programma fino a venerdì 30 Aprile si svolgono in orario notturno dalle 21 alle 6 e comportano il divieto di transito tra via Carlo Zecchi E via verso Corso d’Italia trasporti sulla linea C della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni servizio interrotto sono attivi bus sostitutivi MCM G3 i dettagli sono disponibili sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio della c e della polizia ...