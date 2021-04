Super Lega | l’Uefa chiede alla FIGC dimissioni di Agnelli | Marotta e Scaroni

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021) Ieri sera, 11 club di Serie A hanno inviato al presidente di, Dal Pino, una lettera di sfiducia ai 3 club coinvolti nella. In particolare si chiedono sanzioni per Juventus, Milan e Inter. Come riporta stamane La Repubblica,non vuole avere a che fare con i club fondatori della, dunque Juventus, Milan e Inter. In particolare con i personaggi impegnati con questa vicenda, con Giuseppe, con Andreae con Paolo. Il primo obiettivo ère ledell’interista dcarica di consigliere federale: lui s’è detto pronto a lasciare il posto se sarà sfiduciato da 14 club, la maggioranza qualificata. Poi sarà la volta del ...