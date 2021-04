SailGP, Francesco Bruni: “Sarà bellissimo vedere queste barche in Italia, non vedo l’ora di andare a Taranto” (Di domenica 25 aprile 2021) Nella prima giornata del SailGP 2021 di vela nella tappa delle Bermuda a dominare è stato Tom Slingsby, il quale con il Team Australia ha vinto tutte le tre regate di flotta. Alle sue spalle a pari merito gli equipaggi di Francia e Giappone, con Billy Besson da una parte e con il timoniere Nathan Outteridge ed il flight controller Italiano Francesco Bruni dall’altra. Il SailGP si compone di otto tappe, che verranno disputate in giro per tutto il mondo, e così la manifestazione arriverà anche anche in Italia: a Taranto, in Puglia, si regaterà in occasione della seconda tappa, prevista nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Anche di questo ha parlato a fine giornata Francesco Bruni. Così il flight controller Italiano in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Nella prima giornata del2021 di vela nella tappa delle Bermuda a dominare è stato Tom Slingsby, il quale con il Team Australia ha vinto tutte le tre regate di flotta. Alle sue spalle a pari merito gli equipaggi di Francia e Giappone, con Billy Besson da una parte e con il timoniere Nathan Outteridge ed il flight controllernodall’altra. Ilsi compone di otto tappe, che verranno disputate in giro per tutto il mondo, e così la manifestazione arriverà anche anche in: a, in Puglia, si regaterà in occasione della seconda tappa, prevista nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Anche di questo ha parlato a fine giornata. Così il flight controllerno in ...

