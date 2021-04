Questo ragazzo? Cancella il coprifuoco: "Parola del giudice", stracciati i dpcm (Di domenica 25 aprile 2021) Una multa annullata che vale tantissimo: «La difesa del diritto e del principio di libertà contro l'arbitrio». Artefice è stato Marco Dialuce, giovanissimo studente di Giurisprudenza (al secondo anno) che è riuscito a farsi accogliere il ricorso dal giudice di pace di Camerino a difesa di un suo amico, multato in provincia di Macerata per violazione del coprifuoco ispirata da un gesto d'amore: uno spostamento di poche centinaia di metri per andare a trovare la propria fidanzata. Marco, la tua impresa ha fatto il giro del web. Sei il "non avvocato" del momento. «L'emozione è tanta. Ciò che mi onora di più è che con il mio gesto è come se ci sia stato un sussulto per tanti italiani che vogliono tornare a vivere e prosperare. Naturalmente rispettando le norme. Si deve fare». Raccontaci come è stato possibile. «Mi sono messo all'opera e ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Una multa annullata che vale tantissimo: «La difesa del diritto e del principio di libertà contro l'arbitrio». Artefice è stato Marco Dialuce, giovanissimo studente di Giurisprudenza (al secondo anno) che è riuscito a farsi accogliere il ricorso daldi pace di Camerino a difesa di un suo amico, multato in provincia di Macerata per violazione delispirata da un gesto d'amore: uno spostamento di poche centinaia di metri per andare a trovare la propria fidanzata. Marco, la tua impresa ha fatto il giro del web. Sei il "non avvocato" del momento. «L'emozione è tanta. Ciò che mi onora di più è che con il mio gesto è come se ci sia stato un sussulto per tanti italiani che vogliono tornare a vivere e prosperare. Naturalmente rispettando le norme. Si deve fare». Raccontaci come è stato possibile. «Mi sono messo all'opera e ho ...

