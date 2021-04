Omicidio Gioia, Scanzi: “Siamo oltre ogni apocalisse morale” (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“I fatti di cronaca nera che ci stanno travolgendo rivelano ormai un’umanità completamente rincoglionita e incarognita, senza cuore e senza lucidità. Prendete quello che è accaduto ad Avellino nelle ore scorse”. Così il giornalista, Andrea Scanzi, dal suo profilo Facebook. “Aldo Gioia è stato ammazzato a coltellate dalla figlia Elena e dal suo fidanzato 23enne. Gli assassini lo hanno attaccato mentre dormiva sul divano, ribadendo ulteriormente tutta la loro meschinità. Poi sono scappati a Cervinara, nella casa del ragazzo, dopo che erano sopraggiunte la madre e la sorella di Elena, svegliate dai lamenti di Aldo. Durante l’interrogatorio i due giovani hanno confessato. Non solo: attraverso gli scambi di messaggi tra i due, sembra che i due pianificassero di sterminare tutta la famiglia. Quindi anche la madre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“I fatti di cronaca nera che ci stanno travolgendo rivelano ormai un’umanità completamente rincoglionita e incarta, senza cuore e senza lucidità. Prendete quello che è accaduto ad Avellino nelle ore scorse”. Così il giornalista, Andrea, dal suo profilo Facebook. “Aldoè stato ammazzato a coltellate dalla figlia Elena e dal suo fidanzato 23enne. Gli assassini lo hanno attaccato mentre dormiva sul divano, ribadendo ulteriormente tutta la loro meschinità. Poi sono scappati a Cervinara, nella casa del ragazzo, dopo che erano sopraggiunte la madre e la sorella di Elena, svegliate dai lamenti di Aldo. Durante l’interrogatorio i due giovani hanno confessato. Non solo: attraverso gli scambi di messaggi tra i due, sembra che i due pianificassero di sterminare tutta la famiglia. Quindi anche la madre ...

