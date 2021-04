Nevicata del 25 aprile a Torino, la più tardiva in assoluto (Di domenica 25 aprile 2021) La neve nel cuore della primavera, ma talvolta addirittura a stagione primaverile inoltrata, non è così rara sul Nord Italia. aprile è un mese che può mostrare dei lati meteo davvero estremi, con episodi di caldo precoce intenso alternati a bruschi ritorni di freddo invernale. Nevicate in tarda primavera, spesso le più spettacolariUna Nevicata eccezionale, in piena primavera, su molte parti della Val Padana fu quella avvenuta il 17-18 aprile 1991, con accumuli importanti in Emilia. In Piemonte le nevicate tardo primaverili a bassa quota sono più frequenti sul cuneese e ci sono alcuni precedenti anche nel mese di maggio. Un episodio storico per la pianura piemontese, in riferimento a Torino, porta la data del 25 aprile 1972. Sarebbe questa la Nevicata più tardiva, per ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 aprile 2021) La neve nel cuore della primavera, ma talvolta addirittura a stagione primaverile inoltrata, non è così rara sul Nord Italia.è un mese che può mostrare dei lati meteo davvero estremi, con episodi di caldo precoce intenso alternati a bruschi ritorni di freddo invernale. Nevicate in tarda primavera, spesso le più spettacolariUnaeccezionale, in piena primavera, su molte parti della Val Padana fu quella avvenuta il 17-181991, con accumuli importanti in Emilia. In Piemonte le nevicate tardo primaverili a bassa quota sono più frequenti sul cuneese e ci sono alcuni precedenti anche nel mese di maggio. Un episodio storico per la pianura piemontese, in riferimento a, porta la data del 251972. Sarebbe questa lapiù, per ...

