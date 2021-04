Napoli | ‘Sei vittorie per 1-0! Lo stato di flow sta facendo la differenza

Leggi su retecalcio

(Di domenica 25 aprile 2021) Salvatore Esposito, Gaetano Fontana e Max Esposito sono intervenuti aMagazine.Com per parlare dele della corsa della squadra azzura alla conquista della Champion League. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net: Salvatore Esposito: “, mi accontenterei anche di 6per 1-0, orgoglioso del capitano Lorenzo Insigne” Salvatore Esposito, noto attore: “Come vi dissi, 4 punti erano necessari contro Inter e Lazio e 4 punti sono arrivati. Sono arrivate anche tante certezze, contro l’Inter e soprattutto contro la Lazio. Ilha stradominato contro i biancocelesti, con giocate di altissimo livello. Ilè, in questo momento, la squadra più in forma del campionato senza ombra di dubbio. Credo che ilsia tra le pretendenti ...