MotoGP, Danilo Petrucci: “Tanti problemi con il set-up, ma sono ottimista. A Le Mans e al Mugello ho già vinto!” (Di domenica 25 aprile 2021) La stagione 2021 di Danilo Petrucci non è certo cominciata nel migliore dei modi. Il trentenne umbro si è ritirato nel GP del Qatar a causa di un contatto con Alex Marquez, mentre nel successivo GP di Doha ha concluso mestamente diciannovesimo. È andata un pochino meglio a Portimao, dove sono arrivati tre punticini grazie al tredicesimo posto. Poca roba, complessivamente, anche perché sinora solo Brad Binder è riuscito a essere competitivo a bordo della Ktm. Eppure, nonostante tutto, Petrux guarda con fiducia alle prossime gare. “Dopotutto sono l’ultimo ad aver vinto sia a Le Mans che al Mugello!” ha dichiarato tra il serio e il faceto a speedweek.com. Dopodiché, Petrucci ha sviluppato il suo pensiero. “Il problema principale è che non riusciamo a sfruttare ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) La stagione 2021 dinon è certo cominciata nel migliore dei modi. Il trentenne umbro si è ritirato nel GP del Qatar a causa di un contatto con Alex Marquez, mentre nel successivo GP di Doha ha concluso mestamente diciannovesimo. È andata un pochino meglio a Portimao, dovearrivati tre punticini grazie al tredicesimo posto. Poca roba, complessivamente, anche perché sinora solo Brad Binder è riuscito a essere competitivo a bordo della Ktm. Eppure, nonostante tutto, Petrux guarda con fiducia alle prossime gare. “Dopotuttol’ultimo ad aver vinto sia a Leche al!” ha dichiarato tra il serio e il faceto a speedweek.com. Dopodiché,ha sviluppato il suo pensiero. “Il problema principale è che non riusciamo a sfruttare ...

