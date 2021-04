La libertà di Giorgio Gaber: quando essere liberi significa adesione alla collettività (Di domenica 25 aprile 2021) La libertà di Giorgio Gaber è un brano contenuto nello spettacolo di Teatro canzone Dialogo tra un impegnato e un non so, del 1972. Successivamente, nel maggio del 1973, il brano fu pubblicato come Lato B del 45 giri Lo shampoo/La libertà. Nel settembre 1973 fu inserito nell’album Far finta di essere sani. Una canzone nata durante gli anni cruenti e infuocati dalle lotte sociali; le masse auspicavano una rottura con il recente passato proiettandosi e sperando in un futuro migliore. L’obiettivo predominante di quegli anni sarà l’ottenimento dell’uguaglianza sociale, dopo aver subito per un lungo periodo oppressioni, violenze e repressioni da parte di un regime totalitario. Il Signor G parla di democrazia; una società può prosperare solo tramite la cooperazione e il lavoro, di chiunque ne faccia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Ladiè un brano contenuto nello spettacolo di Teatro canzone Dialogo tra un impegnato e un non so, del 1972. Successivamente, nel maggio del 1973, il brano fu pubblicato come Lato B del 45 giri Lo shampoo/La. Nel settembre 1973 fu inserito nell’album Far finta disani. Una canzone nata durante gli anni cruenti e infuocati dalle lotte sociali; le masse auspicavano una rottura con il recente passato proiettandosi e sperando in un futuro migliore. L’obiettivo predominante di quegli anni sarà l’ottenimento dell’uguaglianza sociale, dopo aver subito per un lungo periodo oppressioni, violenze e repressioni da parte di un regime totalitario. Il Signor G parla di democrazia; una società può prosperare solo tramite la cooperazione e il lavoro, di chiunque ne faccia, ...

