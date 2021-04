Advertising

Tele_Nicosia : Il Cagliari piega la Roma 3-2 e respira aria di salvezza - DirettaSicilia : Il Cagliari piega la Roma 3-2 e respira aria di salvezza, - ottopagine : Il Cagliari piega la Roma 3-2 e respira aria di salvezza - Italpress : Il Cagliari piega la Roma 3-2 e respira aria di salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari piega

Ottopagine

...male cosa rimarrebbe ai giallorossi? Ci auguriamo ovviamente il contrario? Serie A Cuore, 3 - 2 alla Roma e aggancio al Benevento! 3 ORE FA Serie A Darmian, l uomo Scudetto! L Inter1 -...- Ilbatte la Roma per 3 - 2 e guadagna tre punti importanti in ottica salvezza. Decidono le reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro, che regalano ai sardi il terzo successo consecutivo. Sono tre ...CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari batte la Roma per 3-2 e guadagna tre punti importanti in ottica salvezza. Decidono le reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro, che regalano ai sardi il terzo success ...Il tecnico non fa drammi dopo il ko di Cagliari: "La squadra ha cercato più volte di riprendere la partita, quindi ho poco da rimproverare. Adesso ...