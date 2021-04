Highlights e gol Fiorentina-Juventus 1-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Juventus 1-1, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Franchi vantaggio viola col rigore dato col Var e trasformato da Vlahovic con il cucchiaio, a inizio ripresa gol semplicemente straordinario quello segnato da Morata per il pareggio. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la trentatreesima giornata di. Al Franchi vantaggio viola col rigore dato col Var e trasformato da Vlahovic con il cucchiaio, a inizio ripresa gol semplicemente straordinario quello segnato da Morata per il pareggio. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

CorriereUmbria : Fiorentina-Juventus 1-1, gol e highlights. Decidono le reti di Vlahovic e Morata | Video #Fiorentina #Juventus… - sportli26181512 : ADO Den Haag-Fortuna Sittard 0-3: Nel match valevole per la trentesima giornata della EREDIVISIE OLANDESE, netta vi… - sportli26181512 : Ajax-AZ 2-0: Preziosa vittoria per l'Ajax. La squadra di Erik ten Hag ha sconfitto sul proprio terreno l'AZ. Secco… - sportli26181512 : Huesca-Getafe 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Getafe. Nel match della trendaduesima giornata… - sportli26181512 : Nizza-Montpellier 3-1: Nel match valevole per la trentaquattresima giornata della Ligue 1, il Nizza batte il Montpe… -