Formula E, E-Prix Valencia: prima superpole in carriera per Dennis (Di domenica 25 aprile 2021) Jake Dennis, alla guida della BMW del team Andretti, conquista la superpole di gara-2 di Valencia, sesta tappa del mondiale di Formula E. Il pilota britannico, alla prima pole position in carriera tra le monoposto elettriche, partirà dalla prima fila al fianco di Lotterer, seconda fila e terzo posto in griglia di partenza per l’altro inglese Lynn. Altra sessione di qualifica da dimenticare per i piloti top in generale: 19° Vandoorne e 20° De Vries. Una superpole strabiliante, un tempo irraggiungibile quello di Jake Dennis che con oltre otto decimi di vantaggio su Lotterer conquista la prima pole position in carriera in Formula E. Una prestazione da applausi per il 25enne britannico, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Jake, alla guida della BMW del team Andretti, conquista ladi gara-2 di, sesta tappa del mondiale diE. Il pilota britannico, allapole position intra le monoposto elettriche, partirà dallafila al fianco di Lotterer, seconda fila e terzo posto in griglia di partenza per l’altro inglese Lynn. Altra sessione di qualifica da dimenticare per i piloti top in generale: 19° Vandoorne e 20° De Vries. Unastrabiliante, un tempo irraggiungibile quello di Jakeche con oltre otto decimi di vantaggio su Lotterer conquista lapole position ininE. Una prestazione da applausi per il 25enne britannico, ...

Advertising

F1NewsTweets : Valencia E-Prix: BMW Andretti's Dennis storms to pole by 0.86s - Flyin18T : #FormulaE Valencia E-Prix: BMW Andretti's Dennis storms to pole by 0.86s - Foodef11 : Valencia E-Prix: BMW Andretti's Dennis storms to pole by 0.86s - F1inGenerale_ : Formula E | Valencia E-Prix – Qualifiche: Jake Dennis prende la Superpole - TheExtremista : RT @Gianludale27: Per chi volesse seguire la seconda sessione di libere della Formula E a Valencia: -